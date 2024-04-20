Adnan Keklik’in cenazesi İliç’te toprağa verildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat günü meydana gelen toprak kayması olayının ardından toprak altında kalan işçilerden Adnan Keklik'in cansız bedenine ulaşıldı.

İş makineleri ve onlarca personelin katıldığı aramalar sonunda ilk olarak beyaz bir pikap bulunurken, 5 Nisan günü de toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Geçtiğimiz gün toprak altından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik olduğu belirlendi.

İliç ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen Keklik'in cenazesi İliç merkez Yusuf Ziya Demir Camii'nde İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından kıldırılan cenaze namazı ve ardından yapılan dua sonrasında Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, protokol üyeleri, merhum Adnan Keklik'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.