Adnan Polat’ın acı günü

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın hayatını kaybeden annesi Suna Polat, son yolculuğuna uğurlanmak üzere cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenazede taziyeleri Suna Polat'ın eşi İbrahim Polat, oğlu Adnn Polat ve diğer oğulları ve akrabaları kabul etti. Taziyelerin ardından Taşvikiye Camiinde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Mehmet Ağar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray eski başkanı Faruk Süren, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Teknik Direktör Hikmet Karaman, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve yakınları katıldı.



Suna Polat'ın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.