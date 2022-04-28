Haberler Yaşam Haberleri Adres sorma bahanesiyle gelip ateş açtı
Giriş Tarihi: 28.4.2022 04:10

Adres sorma bahanesiyle gelip ateş açtı

İHA
Adres sorma bahanesiyle gelip ateş açtı

Malatya’da bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen zanlı silahla ateş açtığı husumetlisini bacağından yaraladı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tornacılar sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisine adres sorma bahanesiyle gelen H.Y. (31) husumetlisi olduğu ileri sürülen müşteri İ.İ.'ye (27) silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına isabet alan İ.İ. yaralanırken, H.Y. bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Fatiha Suresi Duası Okunuşu Ve Anlamı - Fatiha Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Adres sorma bahanesiyle gelip ateş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA