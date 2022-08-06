Aedes sivrisineği alerjik reaksiyona yol açıyor

İstanbul'da yayılımı artan ve Zika virüsü bulaştıran "Aedes" sivrisineğinin alerjik reaksiyona da yol açtığı bildirildi. Alerji ve Astım Derneği Başkanı, Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, Aedesin virüs taşıma, bulaş gösterme kapasitesi yüksek ve yayılmacı bir tür olduğunu belirtti. Akçay, "Aedes'in çocuklar üzerinde sokma işleminden sonra normal sivrisineğe oranla daha büyük ve yara formunda belirtiler bıraktığını görmekteyiz. İlaçlama uzun vadeli ve net bir çözüm değil" dedi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam da vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: "Bulaştırdıkları tükürük bezi sıvısı alerjik ve immünolojik rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Sivrisinek ısırıklarında korunmak için karanlıkta dışarı çıkılmamalı, sulak alanlardan kaçınılmalı. Şiddetli reaksiyonlar için kortizonlu kremler kullanılmalı."