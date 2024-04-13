AFAD Başkanı Memiş: Kaza direğin tepesindeki vida kırığı nedeniyle meydana geldi

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple dun akşam saatlerinde düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş (54) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BAŞARI İLE TAMAMLADIK

Operasyonun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Dun saat 17:28 sularında meydana gelen kazada tahliye bekleyen bütün vatandaşlarımızı 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, yedi vatandaşımız da yaralandı. Tahliye neticesinde on bir vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. Hepsinin de durumu gayet yerindedir. AFAD'ımızın koordinasyonunda yaklaşık 2 bin 102 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın ara ver mola vermeksizin icra edildi. Konunun uzmanı olan değerli arkadaşların ifadesine göre hakikaten çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak vatandaşlarımız kurtarıldı" dedi.

KAZA VİDA KIRIĞINDAN KAYNAKLANDI

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: "174 vatandaşımızın tamamı ki bunlardan yaklaşık 90 hava kuvvetlerimizin hem de sahil güvenlik komutanlığımızın helikopterleri marifetiyle ve diğer kalan ekipler ise yerden müdahale edilerek kurtarıldı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklar Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırının neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacak. Kazanın heyelan nedeniyle yaşandığı yönündeki iddialara ise Memiş şöyle cevap verdi: "Orada bir heyelan olduğuna ilişkin olarak henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var direkt sapasağlam yerinde duruyor. Heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. O neden kırıldı? Onu arkadaşlarımız tespit edecekler. Ona göre de bir karar verilecek. Tabii takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak neredeyse yirmi dört saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi" dedi.

DÜNYANIN EN BAŞARILI OPERASYONU

Antalya Valisi Hulusi Şahin tahliye karadan ve havadan yürütülen operasyon ile kimsenin burnu bile kanamadan mahsur kalanların tamamının burunlarının bile kanamadan başarı ile tahliye edildiğini söyledi. Dünyada dahi bu kadar süratte ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmadığın belirten Şahin, "Hava kuvvetleri ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada ve böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yaptılar. Ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir ahenk büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde etti. Bunu bu işin teknik adamları söylüyor. Çok büyük bir özveriyle hayatlarını tehlikeye atarak ama son derece özenli bir çalışmayla ve 23 saat boyunca tek bir dakika dahi durmaksızın bu operasyonu gerçekleştirdiler. Operasyonda emeği geçen tüm ekiplerime teşekkür ederim. Kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir vatandaşımıza bir zarar gelmedi. 2 binin üzerinde personel görev aldı. Hem adli hem de idari olarak soruşturma açıldı. 2 müfettiş görevlendirildi. Çalışmalara başlandı. Çalışmalar devam edecek. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın" dedi.