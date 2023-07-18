AFAD Başkanı Sezer açıkladı: Tekirdağ’daki orman yangınında son durum

Sezer, Başkan Erdoğan ve ilgili bakanların konuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de dahil olduğu 554 personel ve 113 araç ile müdahale ediliyor.