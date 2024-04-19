Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
Giriş Tarihi: 19.4.2024 11:09 Son Güncelleme: 19.4.2024 11:34

Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depre meydana geldi. Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.6 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler paniğe yol açarken, bir deprem haberi de İzmir'den geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 11.02'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu! İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Depremin derinliği 6.97 kilometre olarak kaydedildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK"

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "İlimiz Seferihisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem dolayısıyla valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
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