AFAD görevlisi Ahmet Can 7 depremzedeye “Can” oldu

Mardin Kızıltepe ilçesinden deprem sonrası Kahramanmaraş'a giden Kızıltepeli gönüllü AFAD görevlisi Ahmet Can Muhlisoğlu arama-kurtarma ekipleriyle birlikte katıldığı kurtarma çalışmalarında 7 depremzedenin enkaz altından sağ olarak çıkarmanın buruk sevincini yaşadığını söyledi. Muhlisoğlu daha öncede Van depreminde de gönüllü olarak AFAD'da bünyesinde görev aldığını ifade etti.
Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'nin ve Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine giden görevli ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden biriside Kızıltepeli gönüllü AFAD görevlisi Ahmet Can Muhlisoğlu oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin ardından Kızıltepe'den gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden AFAD gönüllüsü Ahmet Can Muhlisoğlu katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 7 kişiyi sağ bir şekilde enkazdan çıkardığını ancak yaşanan büyük felaketten dolayı buna sevinemediğini söyledi.
KALBİM KIRIK KAHRAMANMARAŞ'TAN AYRILIYORUM
Meydana gelen büyük deprem felaketinde enkaz altında kalan 7 kişinin enkaz altından çıkararak kurtarılmasını sağladığını ancak yaşanan ölümlerden dolayı buna sevinemediğini belirten Ahmet Can Muhlisoğlu duygularını şu şekilde ifade etti, "Mardin il AFAD gönüllüsü olarak ve Kızıltepe kaymakamımıza bilgi vererek yola çıktım. Doğruca Kahramanmaraş a gittim, orada Allah bana güç küvvet verdi çok şükür 7 canlıyı enkazdan sağsalim çıkardım ailelerini sevindirmek beni de çok mutlu etti, onların adına sevindim ancak bu felaket karşısında kendi adıma sevinemedim."
Kahramanmaraş'ta ki görevini tamamlayıp buradan Gaziantep AFAD binasına geçtiğini belirten Muhlisoğlu, "Kalbim kırık Kahramanmaraş tan ayrılıyorum elveda Kahramanmaraş." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
Ahmet Can Muhlisoğlu, Enkaz altında kalan depremzedeleri saatler süren kurtarma çalışmalarında, 18 yaşındaki depremzede kızı kurtardıktan bazı TV'lerin görüntülerinde dua ederken kameralara yansımıştı.
Kızıltepe ilçesi Büyükboğaziye köyünde ikamet eden Ahmet Can Muhlisoğlu, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki görevlerini tamamlayarak Kızıltepe'ye geri döndü.