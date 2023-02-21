AFAD görevlisi Ahmet Can 7 depremzedeye “Can” oldu

Mardin Kızıltepe ilçesinden deprem sonrası Kahramanmaraş'a giden Kızıltepeli gönüllü AFAD görevlisi Ahmet Can Muhlisoğlu arama-kurtarma ekipleriyle birlikte katıldığı kurtarma çalışmalarında 7 depremzedenin enkaz altından sağ olarak çıkarmanın buruk sevincini yaşadığını söyledi. Muhlisoğlu daha öncede Van depreminde de gönüllü olarak AFAD'da bünyesinde görev aldığını ifade etti.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'nin ve Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine giden görevli ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden biriside Kızıltepeli gönüllü AFAD görevlisi Ahmet Can Muhlisoğlu oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin ardından Kızıltepe'den gönüllü olarak Kahramanmaraş'a giden AFAD gönüllüsü Ahmet Can Muhlisoğlu katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 7 kişiyi sağ bir şekilde enkazdan çıkardığını ancak yaşanan büyük felaketten dolayı buna sevinemediğini söyledi.