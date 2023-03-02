AFAD personeli: "Yaralılar zarar görmesin diye arkeologlar gibi kazdık"

"BİR ARKEOLOG NASIL ÇALIŞIYORSA O ŞEKİLDE ÇALIŞTIK"

Çalıştıkları enkazda malzemeleri kaldırırken sadece saç benzeri bir şey gördüklerini anlatan Demir, "Emin olmak için baktık ve ilk etapta hayatını kaybetmiş bir vatandaş sandık. Ancak hafif hafif yaklaşınca ses geldi. Burada 6 saat boyunca bir arkeolog nasıl çalışıyorsa o şekilde çalıştık. Mehmet ile konuştuğumuzda annesinin de ayak bölgesinde olduğunu söyledi. Teyzemin de yaşadığını tespit ettik. Çalışma yaptığımızda teyzenin de kapı aralığına sıkıştığını ve zor durumda olduğunu gördük. 6 saat sonra çok şükür Mehmet'i de annesini de sağ olarak çıkardık. Sonrasında sağlıklı olduklarını da öğrendik" diye konuştu.