AFAD’tan konteyner kent açıklaması: Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi twitter hesabından yapılan açıklamada asrın felaketi sonrası depremden etkilenen vatandaşların yaralarının el birliği ile sarıldığı belirtilerek "Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları iş birliği ve aziz Milletimizin desteği ile; gece gündüz, aralıksız konteyner üretimi gerçekleştiriyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarıyoruz. Deprem bölgesinde 246 konteyner kent kuruyoruz. Planlanan 105 bin 404 konteynerden, 26 bin bin 938 konteynerin kurulumunu tamamladık." ifadelerine yer verildi