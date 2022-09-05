Afet bölgelerinde iletişimin kesilmesine son veren proje: "Zeplon"

Gençlerin çocukluk hayallerini gerçekleştiren festival TEKNOFEST, Samsun'da yüzbinlerce gence ev sahipliği yaptı. Bünyesinde gerçekleştirilen yarışmalarla gençlere fırsatlar sunan TEKNOFEST Karadeniz, yıl boyu gerçekleştirilen yarışmaların finaline Samsun'da ev sahipliği yaptı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Atlas Takımı da afet anında bölgelerde yaşanan mobil ağ kesintilerinin önüne geçebilmek için bir proje geliştirdi. Atlas Takım Lideri Armağan Umut Alkan, geliştirdikleri projeyi SABAH'a anlattı.



"BU PROJE VAN DEPREMİNİ YAŞADIKTAN SONRA AFETTE CAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILDI"

Van'da yaşanan depremi bizzat yaşadıklarını ve bu sebepten dolayı böyle bir proje yaptıklarını söyleyen Alkan, "Biz insanlık yararına birkaç projeyle bu işe girmeye çalışıyoruz. Bizim asıl projemizdeki amacımız sıcak hava balonuyla Zeplin'in tasarımlarını birleştirerek dron'a alternatif bir hava aracı ortaya koymak. Çünkü dronlar en yüksek kapasitelerde bile 1-1,5 saate kadar havada kalabiliyor. Bu yaptığımız projelerle söz konusu havada kalma süresini 6-7 saatlere çıkarmak istiyoruz. Havada, hareket kabiliyeti daha az durumlar için böyle bir proje geliştirdik" dedi.



"HERHANGİ BİR AFET ANINDA OTONOM ŞEKİLDE BAZ İSTASYONU AĞLARINA KATILARAK DESTEK VERECEĞİZ"

Yarışmaya "Afet Yönetimi" alanında katıldıklarını ve özellikle depremler üzerinde durduklarını belirten Alkan, "Biz Van'dan geliyoruz ve Van depremini yaşadık. Van, İstanbul gibi yerler Türkiye'de birçok sorunun odağında olan depremin en kötü yaşandığı noktalar. Buradan yola çıkarak depremin ilk birkaç saatinde iletişim ağının çökmemesi, insan hayatının kurtarılması üzerine bir proje yürütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde deprem olduğu andan itibaren otonom bir şekilde baz istasyonu ağlarına katılarak destek vereceğiz. Bu sayede telefon hatları çökmeden insanlar iletişime geçebilecek. AFAD ve sağlık ekipleri yaşananlardan haberdar olacak ve kurtarma çalışmalarına fayda sağlayabileceğiz" diye konuştu.



PROJE YÜZDE 90 YERLİLİK ORANINA SAHİP

Yaptıkları projenin yüzde 90 oranında yerli olduğunu, sadece LPG tanklarının dışarıdan alındığını aktaran Alkan, "Buraya getirdiğimiz maketimiz ürünümüzün normal boyutlarının 10 katı küçültülmüş hali. Çünkü gerçek boyutlarını yapmaya ne ortamımız ne de bütçe durumumuz yetmedi. Ancak seneye gerçek boyutlarıyla katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"ZEPLON'UN SABİT KALMASI VERİ KAZANMAYA YETERLİ OLACAK"

Geliştirdikleri, "Baztec Zeplon" projesinin detaylarını paylaşan Alkan, "Mobil baz istasyonu yeni bir fikir değil, 1990'lardan beri kullanılıyor. Ancak bunlar ağır araçlar, bundan dolayı her yere gidemiyorlar. Afet anında trafik kilitleniyor ve bu baz istasyonları hareket edemiyor. Sadece bundan dolayı bile afet bölgelerinde 12 ila 15 saat aralığında bir kopukluk yaşanıyor. Bizim tasarımımız havadan, çok basit bir şekilde mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilir şekilde tasarlandı. Belirli bir lokasyona gitmesi ve sabit kalması yeterli olacak. Bizim projemiz büyüklüğü ile olabildiğince sabit durmayı hedefliyor, böylece daha hızlı bir şekilde dalga boyu alışverişi yapabilecek" şeklinde konuştu.