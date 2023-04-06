Afet bölgesinde yer altı şebekesi hasarlı, yer altı suyu ise güvenilir

'ÖNÜMÜZDEKİ SEZON CİDDİ KURAKLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİR'

Bölgenin aynı anda hem depremden hem de kuraklıktan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Okan Fıstıkoğlu ise "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini deprem bölgesinde de hissediyoruz. Son yıllarda özellikle kış yağışlarında azalma, bahar yağışlarına doğru bir kayma var. Bu açıdan deprem bölgesine de baktığımızda çok hazırlıksız yakalandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü hem deprem hem kuraklık aynı anda bölgeyi etkiledi. Eğer mevsim normalleri ve üzerinde yağış olursa bu bizim için iyi bir durum. Normallerin altında düşerse su kaynakları açısından yer altı suları ve barajların depolaması açısından ortaya kritik durumlar çıkabilir. Bu yüzden çok şiddetli kuraklığın geçtiği bu bölgeler hem bu yaz hem önümüzdeki sezon ciddi kuraklık sorunları yaşayabilir" açıklamalarında bulundu.

'DETAYLI ANALİZLERİMİZ SÜRÜYOR'

Prof. Dr. Görkem Akıncı da "Şebeke suyunu kaynaktan şebekeye kadar takip ettik. Kalitesini ve kullanılabilirliğini inceledik. Araştırmalarımızda 55 su örneği alındı. Bu örneklerin bir kısmı içme suyu arıtma tesislerinden bir kısmı şebekeden bir kısmı da kaynak ve kuyulardan alındı. Gördüğümüz kadarıyla içme suyu arıtma tesisleri çıkışları oldukça yüksek kalitede. Bunları takiben en güvenebilecek kaynakların yer altı suları ve yüzeylenmiş kaynak suları olduğunu gördük. Detaylı analizlerimiz sürüyor. Yerel otoritelerin önermediği suların tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.