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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:08 Son Güncelleme: 22.8.2023 11:15

Afetin 3. yıldönümünde şehitler için anma töreni yapıldı

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketinde 5’i Jandarma personeli olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet tarafından Dereli ve Doğankent’teki selin yaraları sarıldı. Dereli ve diğer ilçelerdeki hasar kısa sürede inşa edildi. Afetin 3. yılı münasebetiyle Tirebolu-Doğankent karayolunun 9.-10.kilometreleri arasında 5’i asker, 1 operatörün hayatını kaybettiği “Altı Şehitler Köprüsü” üzerinde protokolün katılımıyla afetin anma programı düzenlendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Afetin 3. yıldönümünde şehitler için anma töreni yapıldı

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ve ilçelerinde yaşanan sel felaketinde 5'i Jandarma personeli olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmişti. Devlet tarafından Dereli ve Doğankent'te ki selin yaraları sarıldı. Dereli ve diğer ilçelerdeki hasar kısa sürede inşa edildi. Afetin 3.yılı münasebetiyle Tirebolu-Doğankent karayolunun 9. ila 10.kilometreleri arasında 5'i asker, 1 operatörün hayatını kaybettiği "Altı Şehitler Köprüsü" üzerinde protokolün katılımıyla afetin anma programı düzenlendi.

Anma programına kayıp iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un eşi Perihan Akbulut ve kızı Tuğçe Akbulut, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Belediye başkanları, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 73 Komutanlığı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın "Altı Şehitler Köprüsü" üzerine çelenk sunulmasıyla sona erdi.

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Afetin 3. yıldönümünde şehitler için anma töreni yapıldı
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