Afgan şampiyon Türkiye’yi seçti

2021 yılında Afganistan'daki üniversite sınavında birinci olan Selgey İsmailhil'in Afganistan'daki yönetim değişikliği nedeniyle üniversite hayalleri suya düştü. Yeni yönetimin kadınların tıp eğitimi almasına imkân vermemesi nedeniyle ideali olan doktorluk mesleğine kavuşamayan İsmailhil'e en büyük destek Türkiye'den geldi. Afganistan'da sınavdaki birinci olmasından dolayı Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden eğitim daveti alan İsmailhil, bunların hepsini bir kenara iterek Türkiye'ye tercih etti. İsmailhil, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle burslu olarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde İngilizce Tıp eğitimi alıyor.

TÜM KIZLAR BENİ GÖRÜP CESARETLENSİN

Selgey İsmailhil, 2001 yılında Afganistan'ın Lagman vilayetine bağlı Şegey Kale köyünde, 14 çocuklu bir ailenin 13'üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası o altı yaşındayken aniden bilinmeyen bir hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Selgey'e göre hayat şartları çok zordu. En büyük abisi Amerika'da yaşıyordu ve o ailesine maddi yardımda bulunuyordu. Selgey Türkiye'yi tercih etme sebebini; "Eğitim seviyesi, kalitesi ve yabancı dil olanağı olması sebebiyle Türkiye'de okumayı tercih ettim" diye anlattı. Türkiye'de eğitimim bittikten sonra Afganistan'a dönmek istediğini belirttikten sonra, "Benim bir kadın olarak tıp eğitimi almama izin vermeyen şu anki yönetimin ben doktor olduktan sonra bana ihtiyacı olacak çünkü Afganistan'da kadınların erkek doktorlara muayene olması yasak, doğumlara bile erkek doktorların girmesi yasak. Ciddi bir kadın doktor sıkıntısı var. Kadın doktorlar çok az. Eğitimli kadınlara çok ihtiyaç var orada. Afganistan'daki ve tüm dünyadaki kızlara cesaret vermek istiyorum. Okumak isteyen ama engelleri olan tüm kızlar beni görüp cesaretlensinler, hayallerinin peşini bırakmasınlar. Ben Türkiye'deki eğitimimi tamamladıktan sonra Afganistan'a döneceğim. Benim tıp okumak istememin en büyük sebebi ülkemdeki kadınlara ve çocuklara iyi bir doktor olarak hizmet edebilmek" ifadelerini kullandı.

*Yurtdışında eğitim alan tüm öğrencilere sesleniyorum: Eğitiminiz tamamlandıktan sonra mutlaka ülkenize dönün. Ülkenizin size herkesten daha çok ihtiyacı var. Her öğrencinin ilk önce en büyük hedefi "ülkesine hizmet etmek" olmalı.

TÜRKİYE'YE BİR VEFA BORCUM VAR

"Bence Türkiye bence her kız çocuğunun hayallerini gerçekleştirebileceği, özgür bir ülke. Ben Türkiye'ye geleli iki Ay oldu. Türkiye'deki her insan çok misafirperver ve çok sıcakkanlı. En sevdiğim Türk yemeği "döner". Türkiye benim ikinci vatanım oldu artık. Türkiye'ye bir vefa borcum var benim. Türkiye'nin ne zaman bana ihtiyacı olursa ben yanındayım, bu ülke için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Afganistan'da üniversite sınavında ülkenin birincisi olduğum için bana birçok ülkeden "Bizim ülkemizde burslu okuyabilirsin" diye teklifler geldi. Avrupa, Amerika, İran, Çin, Pakistan, Japonya, Rusya ve daha birçok ülkeden... Afganistan'da bir tanıdığım istersem benim Amerika ya da Avrupa'da da okuyabileceğimi söyledi. Ama ben Türkiye'de okumak istedim. Burayı ilk tercih etme sebebim Müslüman bir ülke olması ve Türk dizilerini izliyordum bayılıyordum İstanbul'a. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Türkiye'ye geldim. YTB tarafından Üstün Başarı Bursuyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünde okumaya başladım. Erdoğan'da, devlet büyüklerine ve bu güzel ülkenin insanlarına çok teşekkür ederim bir kız çocuğunun hayallerine kavuşmasına yardım ettikleri için."

"Ben Afganistan'dayken internetten ve televizyondan Recep Tayyip Erdoğan'ı görürdüm, izlerdim. Ona biz çok hayrandık. Onu çok seviyorum. Gerçekten çok güçlü ve halkına sahip çıkan bir lider."