Afrin’den kaçan sözde kadın komutan tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, TSK'nın 2018 Ocak ayında başlattığı ve terör örgütü PKK'nın YPG ile YPJ yapılanmasına ağır kayıplar verdirdiği 'Zeytin Dalı' harekâtından kaçan ve yakalanmamak için sürekli adres ile kılık değiştiren örgüt üyelerinin, Kocaeli ve İstanbul İllerinde saklandığında dair bilgilere ulaşıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip sonucu, şüphelileri yakalamak amacıyla 16 Ekim 2021 günü Kocaeli ve İstanbul'da lere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

SÖZDE KOMUTAN

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen ve çeşitli bölgelerde silahlı çatışmalara katılmış biri kadın 4 kişi gözaltına alınarak Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Düzenlenen operasyonda Kocaeli'nde yakalanan H.H isimli kadının Suriye Cinderes bölgesinde, PKK/YPJ terör örgütünün kadın biriminde sözde komutan olduğu, çeşitli eylemlerde silahlı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Sözde komutanın Zeytin Dalı Harekâtından canın kurtarmak için kaçarak yasa dışı yollar ile yurda girdiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan M.K isimli örgüt üyesinin ise örgüt içerisinde uzun yıllar faaliyetlerde bulunduğu, hatta kayıtlarda çatışmalarda öldürülmüş olarak bilindiği, aynı şekilde TSK'nın düzenlediği harekâttan canını kurtarmak amacıyla yurda kaçak yollar ile girip saklandığı tespit edildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığının eş zamanlı operasyonunda yakalanan Ö.Ö isimli şüphelinin ise PKK/YPG üyesi olduğu, uzun yıllardan bu yana silahlı faaliyetlerde bulunduğu Afrin'e düzenlenen operasyonda kaçıp yurda yasa dışı yollar ile girerek normal vatandaş görünümü ile hayatını sürdürdüğü belirlendi. Operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan Y.Ç'nin ise İstanbul'dan 2014 yılında kaçak yollar ile Suriye'ye geçip örgüte katıldığı, birçok silahlı çatışmada yer aldığı, son olarak TSK'nın düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtında, operasyonda bölgesinden kaçarak tekrar yurda yasa dışı yollar ile girdiği belirlendi. Jandarmanın düzenlediği başarılı operasyonlarda yakalanan örgüt üyeleri 5 günlük sorgunun ardından, öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sözde kadın komutan H.H. ile diğer şüpheliler M.K. ile Ö.Ö. tutuklanmasına, Y.Ç'nin ise adli kontrolle serbest kalmasına karar verdi.