Haberler Yaşam Haberleri Afyon Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Afyon Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 14:09 Son Güncelleme: 1.10.2022 14:09

Afyon Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Afyon Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Afyon Isparta arası kaç kilometre sorusu, bu iki il arasında yolculuk yapacaklar ve aradaki yol mesafesini merak edenler tarafından araştırılıyor. Bu iki il arasında özellikle karayolları ile seyahatler gerçekleştiği için, vatandaşlar Afyon Isparta arası kaç kilometre olduğunu merak etmektedir. Peki, Isparta Afyon arası kaç saat sürer? İşte ayrıntılı yanıtlar...

Afyon Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Afyon Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesinde yer alan Isparta namı diğer güller diyarı ile Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Afyon şehirleri arasında yolculuk yapmak için belli başlı vasıtaları kullanmak gereklidir. Bu kapsamda Afyon Isparta arası kaç kilometre sorusu sıkça yanıt aramaktadır. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için Afyon Isparta arasında kaç kilometre olduğuna ve yolculuk süresine değindik.

Özel Araçla Afyon Isparta Arası Kaç Kilometre?

Pek çok kişinin en rahat ettiği ulaşım vasıtası kuşkusuz ki özel araçlardır. Özellikle birbirlerine yakın ya da çok uzak olmayan şehirler arasında yapılacak olan yolculuklar için çoğu kişi özel araç tercih etmektedir. Afyon'dan Isparta'ya özel araçla giderken yaklaşık olarak 165 kilometre yol kat edilmektedir.

Otobüsle Isparta Afyon Arası Kaç Kilometre?

Ülkemiz genelinde iller arası seyahatlerde en çok kullanılan ulaşım vasıtalardan birisi de otobüslerdir. Şehir terminallerinden kalkan bu otobüsler 81 il arasında seferler düzenlemektedir. Afyon Isparta arasında da yığın bir otobüs seferleri mevcuttur. Otobüsle Afyon Isparta arası 170 kilometredir.

Afyon Isparta Arası Kaç Saat Sürer?

Afyon Isparta arasında yapılan yolculuk süresi, ulaşım vasıtasına göre değişkenlik göstermektedir. Özel araçla Isparta Afyon arası yaklaşık 2 saat, otobüsle ise 2 saat 25 dakikadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül Dün MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? 2022 e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvuru ekranı - ödeme tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyon Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Afyon Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA