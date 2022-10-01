Afyon Isparta Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Isparta Afyon Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Akdeniz Bölgesinde yer alan Isparta namı diğer güller diyarı ile Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Afyon şehirleri arasında yolculuk yapmak için belli başlı vasıtaları kullanmak gereklidir. Bu kapsamda Afyon Isparta arası kaç kilometre sorusu sıkça yanıt aramaktadır. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için Afyon Isparta arasında kaç kilometre olduğuna ve yolculuk süresine değindik.

Özel Araçla Afyon Isparta Arası Kaç Kilometre?

Pek çok kişinin en rahat ettiği ulaşım vasıtası kuşkusuz ki özel araçlardır. Özellikle birbirlerine yakın ya da çok uzak olmayan şehirler arasında yapılacak olan yolculuklar için çoğu kişi özel araç tercih etmektedir. Afyon'dan Isparta'ya özel araçla giderken yaklaşık olarak 165 kilometre yol kat edilmektedir.

Otobüsle Isparta Afyon Arası Kaç Kilometre?

Ülkemiz genelinde iller arası seyahatlerde en çok kullanılan ulaşım vasıtalardan birisi de otobüslerdir. Şehir terminallerinden kalkan bu otobüsler 81 il arasında seferler düzenlemektedir. Afyon Isparta arasında da yığın bir otobüs seferleri mevcuttur. Otobüsle Afyon Isparta arası 170 kilometredir.

Afyon Isparta Arası Kaç Saat Sürer?

Afyon Isparta arasında yapılan yolculuk süresi, ulaşım vasıtasına göre değişkenlik göstermektedir. Özel araçla Isparta Afyon arası yaklaşık 2 saat, otobüsle ise 2 saat 25 dakikadır.