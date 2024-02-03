Afyon’da Yörükler AK Parti’ye desteğini açık olarak ilan etti

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, seçim çalışmaları kapsamında Yenice Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Uluçay'a, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Dr. Hasan Arslan, İl Başkanı Hüseyin Menteş, Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve teşkilat mensupları eşlik etti.

İSTİŞARE İÇERİSİNDE OLACAĞIM

Yenice Mahallesi'nde coşkuyla karşılanan Uluçay'a, Yörükler Derneği Başkanı Osman Taşpınar tarafından yörük poşusu takıldı. Taşpınar, Hüseyin Ceylan Uluçay'a tam destek verdiklerini ifade etti. Uluçay ise Taşpınar'a teşekkür ederek, "Bu sadece siyasi bir birliktelik değil, aynı zamanda kültürel bir birliktelik ve dayanışmamızın somut bir ifadesidir. Bir kez daha birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bana hissettirdiniz. Ben de her zaman siz değerli hemşehrilerimle çok defa ifade ettiğim gibi istişare içerisinde olacağım" dedi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ BİZİM SEÇİM BEYANNAMEMİZDİR

Konuşmasında Uluçay; "Vatandaşlarımızın talepleri bizim seçim beyannamemizdir. Aslında bizim proje ve yatırımlarımızın mimarları hemşerilerimizdir. Ben siyasi hayatımda gördüm ki vatandaşları dinleyen ve taleplerine çözüm oluşturan siyasiler her zaman daha uzun ömürlü hizmetler yapıyor. Siyasi tecrübemizle Ankara'daki bakanlarımızla, vekillerimizle olan iletişimimiz sayesinde sizlerin taleplerini hızla yerine getireceğiz. Bizler daha önce nasıl sizlere AK Belediyecilik vizyonu ile hizmet getirdiysek yeni dönemde de daha fazla hizmeti gerçekleştireceğiz. Biz 2023 seçimlerimizde sizlerle birlikte tarih yazdık. 31 Mart seçimlerinde de yine birlikte tarih yazacağız. Ben bu vesile ile kıymetli mahalle sakinlerimize bir müjde de vermek istiyorum. Yenice Mahallemize bir aile sağlık merkezi yapılacak. Milletvekillerimizin destekleriyle aile sağlık merkezinin temeli de yerel seçim öncesi atacağız inşallah" şeklinde konuştu.