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Giriş Tarihi: 28.5.2022 09:55

Afyonkarahisar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Afyonkarahisar’da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Alaca mahallesi İstasyon caddesinde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S. ve S.İ.'nin üzerinde olduğu motosiklet ile karşı yönden gelen ve plakası olmayan İ.S. ve F.C.'yi taşıyan motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletlerin üzerinde bulunan şahıslar yola düştü.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıları ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, motosikletleri kimlerin kullandığının tespitinin ise alınan ifadelerden sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Öte yandan, iki motosikletin nasıl kafa kafaya çarpıştığı ise polis tarafından araştırılıyor.

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Afyonkarahisar'da iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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