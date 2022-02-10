Afyonkarahisar’da karbonmonoksit faciası! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler ve girdiklerini Hasan Hüseyin Şener (74) eşi S.Ş., ve gelinleri D.Ş.'yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme Hasan hüseyin Şener'in hayatını kaybettiğini, S.Ş., ve D.Ş.'nin ise bilinçlerinin kapalı olduğunu ama yaşadıklarını tespit etti. Ardından S.Ş., ve D.Ş., ambulanslar ile Afyonkarahisar Devler Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Şener'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından inceleme başlatıldı.