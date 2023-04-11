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Giriş Tarihi: 11.4.2023 23:59

Afyonkarahisar'da lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğünde açıldı. Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

AA
Afyonkarahisar’da lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.

İNSAN KEMİKLERİ ÇIKTI

Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı. TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.

Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.

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Afyonkarahisar'da lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı
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