Afyonkarahisar’da TIR ile cip çarpıştı! 4 yaralı

Kaza, saat 03.00 sularında Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi Gökçealan köyü kavşağında meydana geldi. AB (24) yönetimindeki 35 BAY 043 plakalı TIR, kavşakta 'U' dönerken, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser B.Ç. (29) yönetimindeki 03 LE 100 plakalı çiple çarpıştı.

Kazada TIR şoförü AB ile cip sürücüsü B.Ç. ve yanındaki Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru KA (31) ve KT (30) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yerden çıkarıldı, ardından sağlık ekipleri tarafından götürülerek Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle sol şerit kapanan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik bir süre boyunca tek kesinti sona erdi. Kazaya karışan araçlara yardım yardımı kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı.