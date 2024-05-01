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Giriş Tarihi: 1.5.2024 19:56 Son Güncelleme: 1.5.2024 20:14

Afyonkarahisarlı sporculardan büyük başarı

Aydın'da büyük bir heyecana sahne olan Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlik Bölge Finalleri Turnuvası sona erdi. 18 kız ve 23 erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda Afyonkarahisarlı iki sporcu şampiyon oldu.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisarlı sporculardan büyük başarı

Aydın'da büyük bir heyecana sahne olan Ege Bölgesi Masa Tenisi Gençlig Bölge Finalleri Turnuvası Kızlar kategorisinde Selanay Yılmaz finalde zorlu rakibini yenerek galibiyete imza attı. Erkekler de ise Mücahit Kaan Uygun, finalde heyecan dolu maçın sonunda rakibini yenerek bölge şampiyonu oldu. Göstermiş oldukları yüksek performans sayesinde Afyonkarahisarlı sporcular Ege bölgesini temsil etmeyi hak kazandı.

Sporcular antrenör İbrahim Akça'nın rehberliğinde Türkiye finallerinde yarışacaklar. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Şampiyonasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi.

BİZLERE BÜYÜK GURUR YAŞATTI

Turnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Antrenör İbrahim Akça, sporcularının başarılarından dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Akça, "Sporcularımız turnuvada büyük bir mücadele sergiledi. Bu mücadeleyi başarıyla taçlandırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı" dedi.

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Afyonkarahisarlı sporculardan büyük başarı
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