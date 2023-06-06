Adana’da ağabey tartıştığı kardeşini öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, İmam Maral (27), birlikte hurdacılık yaptığı kardeşi Adem Maral'ı (23), tabancayla vurarak öldürdü. Polise teslim olan İmam Maral, kardeşinin aile içinde sürekli huzursuzluk çıkarttığını, bu nedenle yaşanan kavgada olayın meydana geldiğini ileri sürdü.

AİLE İÇİ GEÇİMSİZLİK

Olay, Ceyhan Sanayi Sitesi içerisinde, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5'inci Blok girişinde hurda işletmesi bulunan İmam Maral ile kardeşi Adem Maral arasında aile içi geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İmam Maral, tabancasını çıkartıp kardeşine ateş açtı. Adem Maral, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Adem Maral götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti. İmam Maral, iş yerine gelen polise teslim oldu. Maral'ın ilk ifadesinde kardeşinin ailesini huzursuz ettiğini, anne ve babasını da daha önce darp ettiğini bu yüzden yine aralarında kavga çıktığını bu sırada tabancasını çıkartıp ateş açtığını söylediği öğrenildi. Adem Maral, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.