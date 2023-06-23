Ağabey’ini 26 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Akıl sağlığı raporu bekleniyor

İstanbul'da tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olarak çalışan Cenk Çağın Ünlü, işe gitmeyince iş arkadaşları 6 Mayıs 2022'de polise ihbarda bulunmuştu. Çilingirle kapıyı açan polis, Cenk Çağın Ünlü'nün kanlar içinde cansız bedenini bulmuştu. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından valizle çıkan kişiyi arayan polis, bu kişinin Beyoğlu'nda bir otele yerleştiğini tespit edilmişti. Otelde maktulün kardeşi Cem İnan Ünlü bulunmuştu.

BIÇAKLA YAKALANDI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ünlü'nün üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirilerek gözaltına alınmıştı. Cem İnan Ünlü polise ve savcılıkta susma hakkını kullanmıştı Tutuklanan kardeş hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu sanık Cem İnan Ünlü, ilk duruşmada suçlamayı kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini, eve gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürülmüştü.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celseye tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirilirken, annesi Göksen Ünlü de duruşmada hazır bulundu. Anne Göksen Ünlü'nün avukatı Turgay Demirci, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep etti. Avukat Demirci annenin mahkemeye yazdığı mektubu okuyarak geçen celse oğlunun üvey olduğunu söylemesi üzerine mektup yazdığını belirterek "Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum. İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çabalıyorum" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Söz verilen sanık Cem Ünlü ise suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti. Ünlü'nün avukatı da sanığın suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını, maktulle cinayet tarihlerinde bir irtibatının olmadığını söyleyerek tahliyesini veya tedavi altına alınmasını talep etti. Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti. Tanıkların dinlenmesine karar verilen duruşma ertelendi.