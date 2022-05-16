Ağabeyini öldürdü, hayatına son verdi

Olay, gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yeğenlerinin kavgasını ayırmak için araya giren Latif Aslan ve kardeşi Mahmut Aslan, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kardeşlerden Mahmut Aslan, belinden çıkardığı tabanca ile ağabeyi Latif Aslan'ı başından vurduktan sonra kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinden çok uzaklaşmadan tabancayı bu kez kendi başına dayayıp, tetiği basarak yaşamına son verdi.

İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.