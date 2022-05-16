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Giriş Tarihi: 16.5.2022 10:17 Son Güncelleme: 16.5.2022 10:35

Ağabeyini öldürdü, hayatına son verdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ağabeyini öldürdü, hayatına son verdi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki kardeşin kavgası ölümle bitti. Kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51), daha sonra kendi başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi.

Olay, gece Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yeğenlerinin kavgasını ayırmak için araya giren Latif Aslan ve kardeşi Mahmut Aslan, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kardeşlerden Mahmut Aslan, belinden çıkardığı tabanca ile ağabeyi Latif Aslan'ı başından vurduktan sonra kaçtı. Mahmut Aslan, olay yerinden çok uzaklaşmadan tabancayı bu kez kendi başına dayayıp, tetiği basarak yaşamına son verdi.

İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Ağabeyini öldürdü, hayatına son verdi
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