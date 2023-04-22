Ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı!

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kırkmerdiven Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Emre Torun, iddialara göre kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.Gece geç saatlerde başlayan tartışma kardeşler arasında kavgaya dönüşünce, Emre Torun eline aldığı bıçak ile ağabeyi Murat Can Torun'u vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Murat Can Torun kanlar içerisinde yerde kalırken, Emre Torun evden dışarıya çıkıp bağırarak ağabeyini öldürdüğünü söyledi.

Murat Can Torun hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Emre Torun'u kanlar içerisinde gören ve hem abisini öldürdüğünü söyleyip elindeki bıçakla "Benide öldürün" şeklindeki bağırışmalarını duyan vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, Murat Can Torun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Emre Torun

TUTUKLANDI

Olay yerinde, elindeki bıçak ile polis ekiplerine teslim olan Emre Torun, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Murat Can Torun'un cenazesi adli işlemler için morga kaldırıldı .Gözaltına alınan Emre Torun ise tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Zanlının abisini uyurken öldürmüş olabileceği ve boğazının büyük bir kısmını kestiği ileri sürüldü.