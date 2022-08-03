Ağaca çarpan otomobilde yanarak öldü

YURT genelinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak alev aldı. Kazada Kazakistan uyruklu Khaji Murad Fai Riyev (29) feci şekilde yanarak can verdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki Fatma Gök (44) hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan (6), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı. Eskişehir'de, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Fahrettin Kıymaz (36) yaşamını yitirdi, 2'i ağır 4 kişi de yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan kamyonun sürücüsü Muharrem Aydın (56) hayatını kaybetti, 5'i turist 6 kişi ise yaralandı. Sivas'ta, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisi Recep Akkaya (60), kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Hamdi Yeşilyurt (39) öldü, bir kişi de yaralandı.