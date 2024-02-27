Haberler Yaşam Haberleri Ağacı oyarken atar damarını bıçakla keserek hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.2.2024 14:27

Ağacı oyarken atar damarını bıçakla keserek hayatını kaybetti

Ankara'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Ağacı oyarken kasığından bıçakla yaralandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri gencin ölüm sebebini araştırıyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ağacı oyarken atar damarını bıçakla keserek hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi Koşuyolu Parkı'nda dün akşam saatlerinde Devran Kara'nın (15) bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ATARDAMARI KESİLDİ

Atardamarı kesilen Kara'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Mamak Devlet Hastanesine götürülen Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, Kara'nın ölümüne yol açan bıçağı, parkın içindeki merdivenlerde buldu. Olay sırasında parkta bulunan Kara'nın arkadaşı U.T. (15) ifadesine başvurulmak üzere Akdere Şehit Celal Sönmez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

"AĞAÇ OYMAYA ÇALIŞIYORDU"

U.T'nin "Kara'nın elindeki bıçakla parktaki bir ağacı oymaya çalışırken kendisini yaraladığını" söylediği öğrenildi. Bıçak üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ağacı oyarken atar damarını bıçakla keserek hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA