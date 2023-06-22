Ağaçların arasında ölü olarak bulunan Kadir’i kardeşi öldürmüş

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Kadir İnci'yi kardeşi A.E.İ.'nin öldürdüğünü saptadı. Gözaltına alınan A.E.İ., emniyetteki ifadesinde, ağabeyi Kadir İnci'yi, kız kardeşi ve annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. A.E.İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.