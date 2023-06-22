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Giriş Tarihi: 22.6.2023 10:26 Son Güncelleme: 22.6.2023 10:40

Ağaçların arasında ölü olarak bulunan Kadir’i kardeşi öldürmüş

İzmir’de 33 yaşındaki Kadir İnci (33) ağaçların arasında ölü bulundu. Yapılan araştırmada Kadir İnci’nin kardeşi A.E.İ. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli A.E.İ. polisler tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ağaçların arasında ölü olarak bulunan Kadir’i kardeşi öldürmüş

İzmir'in Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi 3040 sokakta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kişinin isminin Kadir İnci olduğu belirlenirken, ceset, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda Kadir İnci'yi kardeşi A.E.İ.'nin öldürdüğünü saptadı. Gözaltına alınan A.E.İ., emniyetteki ifadesinde, ağabeyi Kadir İnci'yi, kız kardeşi ve annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. A.E.İ.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Ağaçların arasında ölü olarak bulunan Kadir’i kardeşi öldürmüş
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