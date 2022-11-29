Haberler Yaşam Haberleri Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1'i polis, 2 ölü
Giriş Tarihi: 29.11.2022 05:50

Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1'i polis, 2 ölü

Eyüpsultan’da seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ağaçlık alana uçtu. Kaza sonrası yangın çıkan otomobilde, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

DHA
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1’i polis, 2 ölü

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Göktürk'ten Kemerburgaz istikametine giden otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Kaza sonrası yaklaşık 5 metrelik ağaçlık alana uçan otomobilde yangın çıktı. Çevredekiler, bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, otomobilde hayatını kaybedenlerin polis memuru O.K. ve arkadaşı T.U. olduğunu belirledi. Ekipler, olay yerinde ve yanan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Ayrıca hayatını kaybeden polis memuru O.K.'nın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve evli olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından hayatını kaybeden polis memuru O.K. ve arkadaşı T. U.'nun cansız bedenleri incelenmek üzere cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ SONUÇLARI SON DAKİKA: TOKİ kura tarihleri YENİ takvimi açıklandı! İşte il il kura çekimi sayıları
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Borç batağındaki İBB iflasın eşiğinde! Tevfik Göksu vahim tabloyu gözler önüne serdi
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
Son dakika: Terörist Albashir'in firari suç ortağı Bilal Hassan’ın YPG kimliği ortaya çıktı
1 Bardak Sütle Yapılan Tatlılar - Bir Bardak Sütle Yapılabilecek Tatlı, Pasta ve Kek Tarifleri
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt: Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı: 1'i polis, 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA