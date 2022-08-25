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Giriş Tarihi: 25.8.2022

Ağır kokular gelen 2 ayrı evde erkek cesetleri bulundu

Ağır kokular gelen 2 ayrı evde erkek cesetleri bulundu
Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Görevliler, kapının açılmasının ardından bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Kimliği henüz bilinmeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Esenyurt'ta da, SGK memuru Süleyman Ağırman, yaşadığı evde ölü bulundu. Ağırman'dan haber alamayan iş arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan eve gelen polisler çilingir yardımıyla içeri girdiklerinde Ağırman'ı cesediyle karşılaştı. Ağırman'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağırman'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

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Ağır kokular gelen 2 ayrı evde erkek cesetleri bulundu
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