Ağlatan yalan

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da yıkılan 12 binadan biri olan, enkazında 96 kişinin can verdiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün (72) 13 Şubat'ta tutuklandı. Adliyeye sevk edildiği sırada, binanın yıkılması için "Mukadderat' diyen Alpargün, 9 Ekim'de görülen ilk duruşmada binada beton kanseri meydana geldiğini öne sürüp, kentte diğer yaptığı binalarda hasar olmadığını belirtti. Ancak Alpargün'ün inşa ettiği ve yıkılan apartmanla aynı sokakta olan Alper Apartmanı için de geçen günlerde yıkım kararı çıktı. Hasan Alpargün Apartmanı'nın enkazında yakınlarını kaybedenler de bir araya gelip, müteahhidi yalan beyan vermekle suçladı. Enkazda kızını, damadını ve ikiz torunlarını kaybeden Selver Küçükcan, "Bu adam hafif ceza alırsa, hakkımı helal etmiyorum. Hücrede, müebbet cezası alsın istiyorum. Acımız çok taze. Nefes alan bir ölüyüm. Bu adam para için insanların kanını içti" dedi. DHAEnkazda babası ve erkek kardeşini kaybeden Gizem Çetin (36) ise bu davanın hiçbir zaman peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Bize bu acıyı yaşatan kişinin karşı taraftaki binası da hasarlı ve kesin yıkım kararı var. Fakat bu adam mahkemede, 'Başka bir binamda hasar yok' diyerek yalan beyanda bulundu. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.