Agresif hindiler bir mahalleyi istila etti

ABD'ninMassachusetts eyaletinde hindiler, bir caddeyi ele geçirdi. Woburn'daki Nashua Caddesi'nde dolaşan 5 hindi, bölge sakinlerini kovalıyor, arabaları gagalıyor. Meaghen Tolson, Kevin adını verdiği hindinin ilk kez iki yıl önce bahçesinde ortaya çıktığını, ardından diğer hindilerin geldiğini anlattı. Sürü, genellikle gündoğumuyla günbatımında yemek için ortaya çıkıyor. Tolson, araçtan inmek istediğinde önce başka bir kapıyı açtığını, hindiler o tarafa gittiğinde yanındaki kapıyı açıp eve kaçtığını açıkladı. Eyaletin yaban hayatından sorumlu kurumu MassWildlife, bu agresifliğin zaman içinde insanların hayvanları beslediği zaman ortaya çıktığını bildirdi. Buna göre hindiler insanlara alıştıkça, onları sürülerinin bir parçası olarak görüyor ve hâkimiyet kurmak istiyor. Araçlaraysa, yansımalarını gördükleri için saldırıyor. Yetkililer, insanlara hayvanları beslememe çağrısı yaptı. Saldırgan bir hindiyle karşılaşanların, bir şemsiyeyle hayvanı korkutup kendisini koruması gerektiği bildirildi. DIŞ HABERLER