Ağrı’da 2 milyon 313 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ağrı'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, bir kargo aracıyla yüklü miktarda gümrük kaçağı ürünün başka illere gönderileceği bilgisini alan ekipler, uygulama noktasında kargo aracını durdurdu.

Kargo aracında polis ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde; 2 Ton gümrük kaçağı pirinç, bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 440 adet gümrük kaçağı termoslu kupa bardak, 3 bin 500 paket cinsel içerikli ürün, 540 adet adaptör, 2 bin 122 adet gümrük kaçağı cep telefonu kılıfı, 622 adet peluş oyuncak, 263 adet çeşitli markalarda numaralı gözlük, 7 bin 70 adet elektronik sigara podu, 3 bin 800 adet vercetti marka metal bileklik, bin 800 adet metal kolye, 590 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı bıçak, 85 adet çekiç, 7 bin 200 paket tütün sarma kağıdı, 149 adet çok amaçlı pense olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 315 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.