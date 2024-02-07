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Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:30 Son Güncelleme: 7.2.2024 17:34

Ağrı'da 3 firari cezaevine gönderildi

Ağrı'da "kasten karalama" ve "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan 3 şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da 3 firari cezaevine gönderildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 Şubat 2024 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda, "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahsın yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, "Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı olarak, suç ve suçlularla mücadelede çalışmalara, hız kesmeden devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. ve E.B. isimli şahısların yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir." denildi.

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Ağrı'da 3 firari cezaevine gönderildi
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