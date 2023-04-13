Ağrı’da akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre bu gün saat 17:00 sularında Oğuloba köyünde meydana gelen olayda; koyunlarını otlatmaya çıkaran baba oğul R.B ile M.B. akrabaları oldukları belirtilen M.B ve B.B. kardeşler ile arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.B. yanında taşıdığı tabanca ile kardeş olan M.B ile B.B'ye ateş etti. Ateş sonucu kurşunun kafasına isabet ettiği B.B. olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi M.B. ise ağır yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağrır yaralı olan M.B. 112 acil sağlık ekiplerince önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli M.B. ile babası R.B. gözaltına alındı.Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden B.B.'nin cenazesinin de Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.