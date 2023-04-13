Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 13.4.2023 21:25 Son Güncelleme: 13.4.2023 21:34

Ağrı’da akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Oğuloba köyünde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre bu gün saat 17:00 sularında Oğuloba köyünde meydana gelen olayda; koyunlarını otlatmaya çıkaran baba oğul R.B ile M.B. akrabaları oldukları belirtilen M.B ve B.B. kardeşler ile arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.B. yanında taşıdığı tabanca ile kardeş olan M.B ile B.B'ye ateş etti. Ateş sonucu kurşunun kafasına isabet ettiği B.B. olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi M.B. ise ağır yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağrır yaralı olan M.B. 112 acil sağlık ekiplerince önce Diyadin Devlet Hastanesi'ne ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli M.B. ile babası R.B. gözaltına alındı.Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden B.B.'nin cenazesinin de Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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Ağrı’da akraba kavgasında kan aktı: 1 ölü 1 yaralı
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