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Giriş Tarihi: 21.6.2023 16:26 Son Güncelleme: 21.6.2023 16:32

Ağrı'da otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı

Doğubayazıt-Ağrı Karayolunda saat 12:00 sularında meydana gelen olayda, M.R.G. idaresindeki hafif ticari araç, Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Esen köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen kazada araçtaki 9 yaşlarındaki R.A. adlı çocuk hayatını kaybederken, sürücü M.R.G. ile F. Ö., R. A., R. A., R. A., R. Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeni ile kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı.

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Ağrı'da otomobil devrildi: 1 çocuk öldü, 6 yaralı
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