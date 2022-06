İlçede etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası ilçeye bağlı Gürbulak ve Karabulak köylerinde sel meydana geldi. Yaşanan sel baskını sonrası Gürbulak Sınır Kapısı'nda birçok araç ve tır sel suları altında kalırken, birçok evde maddi hasar oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sel felaketi sonrası olay yerine giden AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, şu an için her hangi bir can kaybının olmadığı bilgisi edinildi.