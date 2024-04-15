Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'da tartışma cinnete döndü: Adam eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
Giriş Tarihi: 15.4.2024 15:59 Son Güncelleme: 15.4.2024 16:05

Ağrı'da tartışma cinnete döndü: Adam eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Savaş İşik isimli şahıs, eşi Esma İşik ile tartıştıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Araya girmeye çalışan kayınvalidesi ise ağır yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da tartışma cinnete döndü: Adam eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı

Patnos'un Çukurbağ köyünde meydana gelen olayda, Savaş İşik ile eşi Esma İşik arasında yaşanan tartışma cinnete dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Savaş İşik, eşi Esma İşik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayı duyup araya girmeye çalışan kayınvalidesi de bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Savaş İşik, jandarmanın erken müdahalesi ile yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Esma İşik'in cenazesi ön otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan katil zanlısı Savaş İşik, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Ağrı'da tartışma cinnete döndü: Adam eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
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