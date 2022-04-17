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Giriş Tarihi: 17.4.2022 13:40 Son Güncelleme: 17.4.2022 13:41

Ağrı’da trafik kazası: 5 ölü

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da trafik kazası: 5 ölü

Ağrı'da şarampole yuvarlanan bir kamyonda bulunan 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk önce sürücüyü kurtaran ekipler, araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğunu vinç yardımı ile çıkardı. Yapılan kontrollerde kamyonda sıkışan anne, baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı sürücü M.U.'da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Ağrı’da trafik kazası: 5 ölü
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