Ağrı’da yaşanan trafik kazalarında 2’si ağır 18 kişi yaralandı

Yetkililer, bayram öncesi trafiğe çıkacak olan vatandaşları bir kez daha kurallara uymaları noktasında uyardı. Edinilen bilgilere göre akşam saat 18.30 sularında yaşanan ilk kazada, Ağrı - Erzurum Karayolu Yayladüzü yol ayrımında sürücü A.A. idaresindeki 25 HG 311 plakalı kamyonet, Yayladüzü Beldesi istikametine dönmek için sağ şeritten sol seride geçmek istediği sırada aynı istikametten gelen Y. A. İdaresindeki 34 KUS 40 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, kamyonete bulunan 7'si çocuk 12 kişi ile otobüste bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince ambulanslarla Ağrı ve Eleşkirt Devlet hastanelerine kaldırıldı.



Öte yandan Ağrı-Bitlis karayolunda saat 19:30 sularında meydana gelen bir başka kazada ise E. S. İdaresindeki 34 PL 4921 plakalı araç, Ağrı istikametinden Patnos istikametine seyir halinde iken Esmer kavşağı mevkiinde M. Ç. İdaresindeki 06 EA 9446 plakalı araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler E.S. ile M.Ç.'nin yanı sıra araçlarda bulunan Z. S. , M. Ş. ve A. S. yaralandı. Yaralılar yine 112 acil sağlık ekiplerince Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazada yaralanan toplam 18 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu geri kalan 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kazalar sonrası yetkililer bayram öncesi daha acı olayların yaşanmaması amacıyla yolculuğa çıkan vatandaşları, trafik kurallarına uymaları bir kez daha uyardı.