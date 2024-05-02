Ağrı’dan Hatay’a gönül köprüsü kurdular

Ağrı'da, valiliğin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Seni Unutmadık Kardeşim" projesi kapsamında toplanan 5 bin oyuncak ve 2 bin kitap, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara gönderildi.Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in de katıldığı törende, dualarla uğurlanan oyuncak ve kitaplarla yüklü TIR, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teslim alınan oyuncak ve kitaplar, depremzede çocuklara dağıtılmaya başlandı.Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Seni Unutmadık Kardeşim projesi kapsamında, il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından toplanan oyuncak ve kitapları, depremden etkilenen Hatay'daki kardeşlerimize ulaştırdık.Bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ve onları unutmadığımızı göstermek istedik. Umuyoruz ki bu oyuncak ve kitaplar, depremzede çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturur ve yaralarını sarmaya katkıda bulunur" dedi.