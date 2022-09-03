Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, bugün mü? Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi yayımda!

TÜİK her ay başı, geçtiğimiz ayın enflasyon rakamlarını paylaşıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları da çok yakında paylaşılacak. Normalde her ayın 3'ü, TÜİK enflasyon oranları açıklanıyor. Hafta sonu sebebiyle bugün açıklanmayacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon oranları, ayın üçünün cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 5 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.