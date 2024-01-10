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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Ah be çocuk!..

Ah be çocuk!..
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ışıklarda bekleyen kamyona arkadan çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Kayra G. (17), hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saatlerinde Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Kayra G., babasına ait otomobil ile gezmeye çıktığı sırada kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. yönetimindeki gıda malzemesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Kayra G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İ.K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Ah be çocuk!..
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