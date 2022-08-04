Ah Nerede 5. Yeni ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın ile Ah Nerede izle

Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.

Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar