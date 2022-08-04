Ah Nerede 5. Yeni ve son bölüm izle! Star Tv canlı yayın ile Ah Nerede izle

Star Tv ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile gelecek olan Ah Nerede 5. Yeni ve son bölüm izle ekranıyla araştırma konusu haline geldi. Geçtiğimiz hafta yapımda; Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Ah Nerede 5. Yeni ve son bölüm izle ekranı üzerinden yapımı takip ediyor. İşte Ah Nerede dizisi 5. Bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...
AH NEREDE SON BÖLÜM İZLE!
https://www.startv.com.tr/dizi/ah-nerede/bolumler
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cenker'in kim olduğunu öğrenen Zehra ve Ferit zor anlar yaşar. Cenker'in olayın peşini bırakmaması ikiliyi giderek daha zor durumlara sokar. Zehra ve Ferit ortak hareket etmek zorundadır. Bir yandan birbirlerini yerken bir yandan da beraber hareket etmek zorunda kalmak ikisini de çok zorlar.
Bu sırada Nihal, Burçak ve Sera, Ferit'in dikkatini çekmek için plan yaparlar; Zehra'ya Ferit'i nasıl etkileyeceği ile ilgili ders vermeye başlarlar.
Zehra Ferit'le ilgili bilmediği yeni bir şey öğrenir ve bu onu çok şaşırtır; kimbilir belki Ferit'in içinde herkesi çok şaşırtabilecek biri vardır! Zehra'nın kafası karman çorman olur. Ancak sonunda yapmak zorunda kaldığı şey kendisini bile şoka sokar