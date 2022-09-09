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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:55

'Ahır' kavgasında ölenler toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta, iki ailenin ahır kurma kavgasında Durdu K.'nin (57), av tüfeğiyle öldürdüğü İbrahim Korkmaz (49), eşi Şerife Korkmaz (38) ile kız kardeşi Ayşe Dağ (50) toprağa verildi.

DHA
’Ahır’ kavgasında ölenler toprağa verildi

Olay, dün akşam, Andırın ilçesi kırsalındaki Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan aileler, 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılması planlanan keçi ahırı nedeniyle tartıştı. Ahırın evine yakın olmasına karşı çıkan Durdu K., kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle karşı tarafa peş peşe ateş edip kaçtı. Mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz, eşi Şerife Korkmaz ile kız kardeşi Ayşe Dağ, olay yerinde hayatlarını kaybetti. İbrahim Korkmaz'ın çocukları Ahmet Alperen Korkmaz (7), Fatmanur Nisa Korkmaz (17) ve Mehmet Murat Korkmaz (14) ile Ayşe Dağ'ın eşi Halil Dağ (42) da yaralandı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Halil Dağ taburcu edildi, 3 kişinin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim Korkmaz, Şerife Korkmaz ile Ayşe Dağ'ın cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Köklü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalayıp, gözaltına aldığı Durdu K.'nin sorgusunun devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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'Ahır' kavgasında ölenler toprağa verildi
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