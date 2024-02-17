Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın ağabeyi ressam ve müzisyen Mustafa Kaya, 14 Şubat'ta evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya için Pendik'te bulunan Zeliha Hatun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ablası Songül Kaya uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye ailesi, sevenleri, arkadaşlarının yanı sıra, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve sanatçı İsmail Hazar katıldı. Sanatçı Mustafa Kaya, öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

KAYA: "HER GİDENİN ARKASINDAN BÜYÜK BOŞLUK KALIYOR"

Cenazeye katılan Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya "Her gidenin arkasında büyük bir boşluk kalıyor. O da aile için boşluk bıraktı kuşkusuz ki. Erken, zamansız beklenmedik hiç hazır değildik. Zaman da çözmüyor onu da biliyorum. Yaşadığım diğer acılardan biliyorum. Yapacak bir şey yok, huzur içinde uyusun "diye konuştu.