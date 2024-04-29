Ahzab Suresi 53. Ayet Okunuşu - Ahzab Suresi’nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Ahzab Suresi'nin içeriği genellikle Müslüman topluluğunun iç ve dış meselelerine odaklanır ve toplumun düzeni, ahlaki ilkeler, sosyal ilişkiler ve yönetim konularını ele alır. Ahzab Suresi 53. ayet okunuşu Hz. Muhammed'in (s.a.s.) evine girilmesi ve evde nasıl davranılması gerektiği hakkında hükümler koymaktadır. Ahzab Suresi'nin 53. ayeti Türkçe anlamı ve meali Müminler, Peygamber'e (s.a.s.) saygı ve hürmet göstermeli ve O'nu rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdırlar buyurur.

Ahzab Suresi 53. Ayet Arapça Yazılışı

Ahzab Suresi 53. Ayet Okunuşu

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tedhulû buyûten nebiyyi illâ en yu'zene lekum ilâ taâmin gayra nâzırîne inâhu ve lâkin izâ duîtum fedhulû fe izâ taimtum fenteşirû ve lâ muste'nisîne li hadîs(hadîsin), inne zâlikum kâne yu'zîn nebiyye fe yestahyî minkum vallâhu lâ yestahyî minel hakkı, ve izâ seeltumûhunne metâan fes'elûhunne min verâi hıcâbin, zâlikum atharu li kulûbikum ve kulûbihinne, ve mâ kâne lekum en tu'zû resûlallâhi ve lâ en tenkihû ezvâcehu min ba'dihî ebedâ(ebeden), inne zâlikum kâne indallâhi azîmâ(azîmen).

Ahzab Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Ahzab Suresi'nin 53. Ayeti Türkçe Anlamı Ve Meali

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe Peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin; fakat yemeye çağırıldığınızda girin; yemeğinizi yiyince de hemen dağılın, söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor, oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde, onlar perde arkasında iken isteyin; bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resûlullah'ı üzmeye hakkınız yoktur, kendisinden sonra ebedî olarak eşleriyle de evlenemezsiniz, sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır.