Haberler Yaşam Haberleri Aile Bakanı Göktaş, Darülacezede tedavi gören sanatçı Zerrin Özer’i ziyaret etti
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:31 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:35

Aile Bakanı Göktaş, Darülacezede tedavi gören sanatçı Zerrin Özer’i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakım ve tedavisi için Darülaceze’ye yerleşen sanatçı Zerrin Özer’i ziyaret etti. Bakan Özer Zerrin Özer'e 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunarak doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aile Bakanı Göktaş, Darülacezede tedavi gören sanatçı Zerrin Özer’i ziyaret etti

Sanatçı Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Darülaceze'ye yerleşen sanatçıyı ziyaret etti.

Darülaceze'nin diğer sakinlerinin de yer aldığı blokta Özer ile bir süre baş başa sohbet eden Bakan Göktaş, sanatçıya 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.Özer'in sağlık durumuyla ilgili yetkililerden bilgi alan Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken Özer'e doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

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Aile Bakanı Göktaş, Darülacezede tedavi gören sanatçı Zerrin Özer’i ziyaret etti
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