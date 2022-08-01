Aile dizimi ne demek, aile dizimi yöntemi nedir ve ne işe yarıyor sorusu, Zeytin Ağacı dizisini izleyenlerin merak ettiği konu oluyor. Aile dizimi terapisi, günlük hayatta yaşadığı duygusal problemleri rutin olarak yaşayan ve bu durumdan rahatsız olan kişiler için uygundur. Peki Aile dizimi ne demek? Aile dizimi yöntemi ve terapisi nedir, nasıl olur, işe yarıyor mu?
Aile dizimi terapisi, Alman Psikoterapist Bert Hellinger'ın ortaya çıkarttığı bir kavramdır. Normal bir terapiden farklı olarak aile bireylerini ele alarak gerçekleştirilen bu yöntem, kişinin aile arasındaki konumlandırmasını esas alan bir terapi biçimidir. Kişinin yaşadığı ve etkisinde kaldığı olayların insan DNA'sında bir iz bıraktığını savunmaktadır. Bu sebeple sizin şuan yaşamakta olduğunuz hayattaki bazı hal ve hareketlerinizin sebebi DNA'larınızda saklı olabilir.
Örnek vermek gerekirse, bir kadın düşük yapmış ve bu olaydan oldukça etkilenmiş ise bu durum kişinin genetiğine yansır. Bu nedenle gelecekte bu genetiği taşıyan kadının çocuğu ise büyüdüğünde bu konularda çekingenlik, isteksizlik yaşayabilir.
Aile dizimi terapisinde hayatında sorun olarak addettiğin her türlü duygu ve davranış şekilleri; depresyon, bağımlılıklar, işyerinde başarısızlık, parasal sıkıntılar, başarısız veya mutsuz ilişkiler, aile içindeki sorunlar, otoriteye karşı korku, yolunda gitmeyen evlilik, fiziksel hastalık, obezite gibi her sorunun kaynağına gidilebilir.
Kişinin özel ilişkisinin bitmesi yaşanan aile sorunlarından, ailedeki göç hikayesinden kaynaklı da olabilmektedir. Ailenin geçmişinden gelen olaylar ve aile dizimi örnekleri daha da çoğaltılabilmektedir.